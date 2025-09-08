Soccer Football - Serie A - Napoli v Fiorentina - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - May 7, 2023 Napoli fans celebrate after the match REUTERS/Ciro De Luca La festa dei tifosi napoletani per lo scudetto allo stadio Maradona domenica scorsa. L’intera città è stata invasa dall’euforia a motivo del successo sportivo Reuters
Il Mattino – Tifosi azzurri, pronta l’invasione: Firenze già sold out

Tifosi del Napoli, pronti all’invasione: il Franchi sold out, assalto ai voli per l’Europa

By Guido Russo
Se in campo sarà apnea, sugli spalti si annuncia un’ondata azzurra. Al Maradona, per le prime sfide casalinghe, il tutto esaurito è già una certezza. Ma il calore dei tifosi non si ferma a Napoli: i voli per Manchester ed Eindhoven sono già pieni in attesa dei charter e della vendita ufficiale dei biglietti per i settori ospiti.

Già a Firenze ci sarà una massiccia presenza di sostenitori partenopei: il Viminale è pronto ad aprire il settore ospiti anche ai residenti in Campania in possesso della fidelity card. I posti disponibili, però, saranno soltanto 750 a causa dei lavori in corso al Franchi. Vietato occupare altri settori dello stadio: chi dovesse tentare rischia l’annullamento del biglietto anche all’ultimo momento.

Un entusiasmo incontenibile che conferma, ancora una volta, quanto il popolo azzurro sia pronto a seguire la squadra ovunque, anche in un periodo in cui il calendario non concede respiro.

Fonte: Il Mattino

