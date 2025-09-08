Il Mattino – Tifosi azzurri, pronta l’invasione: Firenze già sold out

Se in campo sarà apnea, sugli spalti si annuncia un’ondata azzurra. Al Maradona, per le prime sfide casalinghe, il tutto esaurito è già una certezza. Ma il calore dei tifosi non si ferma a Napoli: i voli per Manchester ed Eindhoven sono già pieni in attesa dei charter e della vendita ufficiale dei biglietti per i settori ospiti.

Già a Firenze ci sarà una massiccia presenza di sostenitori partenopei: il Viminale è pronto ad aprire il settore ospiti anche ai residenti in Campania in possesso della fidelity card. I posti disponibili, però, saranno soltanto 750 a causa dei lavori in corso al Franchi. Vietato occupare altri settori dello stadio: chi dovesse tentare rischia l’annullamento del biglietto anche all’ultimo momento.

Un entusiasmo incontenibile che conferma, ancora una volta, quanto il popolo azzurro sia pronto a seguire la squadra ovunque, anche in un periodo in cui il calendario non concede respiro.

Fonte: Il Mattino