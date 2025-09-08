Il Mattino- De Bruyne che magia: 2 gol e 1 assist in due gare con il Belgio

Momento fantastico per Kevin De Bruyne. Il Mattino, nella sua edizione odierna, ha analizzato le due prove che il numero 11 del Napoli ha fornito con il Belgio.

“Il Belgio ha sconfitto largamente il Kazakistan (6-0) a Bruxelles, nelle qualificazioni al Mondiale 2026, trascinato da un Kevin De Bruyne in serata di grazia, autore di due reti e due assist. In due minuti alla fine del primo tempo, il fantasista del Napoli ha sbloccato il risultato con un gol (42′) e un assist per Doku (44′), mentre i Diavoli Rossi dominavano ampiamente gli avversari (venti tiri a due nei primi 45′). Tre giorni dopo la vittoria per 6-0 in Liechtenstein, la squadra di Ct Rudi Garcia ha poi migliorato le proprie statistiche con un gol di Nicolas Raskin (51′).