Il Mattino – Da Firenze alla Cremonese, nei prossimi 107 giorni azzurri attesi da 23 partite

Non è un giro del mondo in 80 giorni. Perché, quando il Napoli scenderà in campo a Firenze, mancheranno 107 giorni alla fine dell’anno. E dopo un anno e mezzo, ecco che ritornano i tour de force. Perché da qui alla fine della stagione, alla gara del 28 dicembre con la Cremonese, gli azzurri (esclusi i lavori forzati con le nazionali) giocheranno la bellezza di 23 partite. Ovvero, una ogni quattro giorni e mezzo. Tradotto: questa che inizia stamattina a Castel Volturno è l’ultima “settimana tipo”, per dirla come direbbe i nemici di Conte che per demolire la portata dello scudetto del Napoli hanno esaltato l’esclusività dell’impegno solo in campionato. Da ora in poi non è più così: 23 gare, comprese quelle di Supercoppa Italia a Riad.E le sei di Champions League. E l’ottavo di finale di Coppa Italia che, per ammissione societaria, quest’anno è obiettivo vero e non una gita al parco tra amici. Solo tra il Pisa (posticipo del lunedì) e il Milan (a san Siro di domenica notte) ci sarà una piccola boccata d’ossigeno. Non si tratterà mai di partite banali, perché la stagione entra nel vivo e in campionato bisogna restare tra le migliori, mentre in Champions bisogna qualificarsi alla seconda fase, anche perché vincendo le partite si ammassano bonus. Da sabato sera, quando affronterà la Fiorentina al Franchi, i campioni d’Italia dovranno tornare alle vecchie e care abitudini europee, lasciandosi alle spalle alcune incertezze mostrate con il Cagliari. Tra assenze e graditi ritorni, il tecnico azzurri è chiamato ad amministrare la coperta corta, per gestire al meglio le rotazioni in attacco Fonte: Il Mattino

