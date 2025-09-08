Granoche: “Pioli è molto bravo, ma contro il Napoli sarà dura”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pablo Granoche, ex calciatore allenato da Pioli

Factory della Comunicazione

“Il calcio giocato mi è mancato, poi ho intrapreso la carriera di allenatore che è altra cosa, ma essere con i piedi sul prato verde è sempre una grande emozione. Poi è chiaro che da allenatore si vedono altri aspetti, si hanno altre responsabilità, ma anche da bordo campo sono sempre dentro il calcio e per questo ne sono felice.

Il Napoli di Cavani, Lavezzi ed Hamsik era un Napoli di grande qualità, c’erano però corazzate che arrivavano prima come Juve, Milan e Inter per cui era difficile giocarsi lo scudetto, ma in questi anni il Napoli è stato bravo perchè ha accorciato il gap e aggiungendo un top player in panchina se la gioca con tutti, è anzi favorito per vincere lo scudetto.

Non si sa come, ma ci sono squadre contro cui, ogni volta che giochi, segni sempre, sono dinamiche strane. Pioli era già all’epoca un allenatore molto preparato, ma sabato troverà un Napoli molto forte ed allenato molto bene per cui sarà molto dura. Pioli ha accumulato esperienza, ad oggi è tra i top 5 allenatori italiani ed ha messo nel suo bagaglio tanta esperienza. Adesso imposta le partite anche in base all’avversario, è diventato un allenatore completo.

Ho segnato un solo gol al Napoli, al Bengodi, perdemmo 2-1, ma su una respinta vagante di De Sanctis segnai.

Inter, Milan e Juve li vedo un passo dietro al Napoli che vedo favorito per la vittoria dello scudetto”.