Gosens lancia la sfida: “Sabato dovrà essere la nostra rivincita”

Robin Gosens, esterno della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino. Tra le altre cose ha parlato della prossima sfida con il Napoli: “Sensazioni per la gara con il Napoli? Non vedo l’ora che arrivi quella partita. L’anno scorso il Napoli è stata l’unica grande che ci ha battuto senza darci la possibilità neppure di tentare di restare aggrappati al risultato. Sabato dovrà essere la nostra rivincita. Loro sono fortissimi e se possibile sono diventati ancora più completi, ma vogliamo dare subito un segnale forte. A noi stessi, ai nostri tifosi e al campionato. Batterci deve diventare difficile. Quanto pesa il Franchi dimezzato? Non posso negare che questo crei un problema. A Firenze la passione è fantastica, ma uno stadio mezzo vuoto non è uguale a uno tutto esaurito. Quest’anno però arriva il centenario della Fiorentina e vogliamo assolutamente regalarci qualcosa di bello. La Conference? Certo, quello è uno dei nostri obiettivi”.

Factory della Comunicazione