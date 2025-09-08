Gautieri: “Napoli, l’era-ADL è eccezionale! Che rimpianto lasciare dopo poche settimane”

Carmine Gautieri, ex calciatore ed allenatore, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live del Napoli, atteso alla ripresa del campionato dalla sfida alla Fiorentina.

“I 21 anni dell’era De Laurentiis sono stati eccezionali, la sua gestione va solo elogiata, ha portato risultati, campioni e bilanci in ordine. Secondo me De Laurentiis è stato molto abile a gestire il club anche perché ha inserito molti familiari al comando, dovrebbe essere emulato da altre aziende. In questo modo ha potuto risparmiare ed ha anche beneficiato del fatto che tutti hanno remato negli anni dalla stessa parte, per il bene del Napoli. Il presidente ha mantenuto tutte le promesse, ricordo che quando sono stato a Napoli, a pranzo, mi rivelò che ambiva a portare il club sul tetto d’Europa e ci è riuscito, perché il Napoli è tra le società più importanti. Ho tanti rimpianti per come è finita la mia avventura a Napoli, sono stato poche settimane e poi sono andato via, al Piacenza, perché temevo di non avere spazio in azzurro. E’ stato un errore scellerato da parte mia, ma sono sbagli che uno poi paga. In ogni caso ho un ottimo rapporto, tuttora, con la società, è sempre gentile con me quando vengo al ‘Maradona’. Hojlund? Non penso giochi titolare con la Fiorentina, immagino che possa essere molto utile quando le difese si allargano. Noa Lang può diventare un valore aggiunto per il Napoli quando entrerà nei meccanismi e quando manterrà la posizione. Kvara, ad esempio, nel Psg è maturato ancora di più tatticamente. Quando, nel Napoli, lo farà anche Lang sarà determinante, perché nel saltare l’uomo sa essere devastante e potrà fare le fortune degli azzurri”.