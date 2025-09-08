NewsCalcioCalcio Femminile

Coppa Italia Primavera Women, sorteggiati i gironi. Si parte domenica 19 ottobre

By Giuseppe Sacco
Sorteggiati i gironi della prima fase: Inter e Milan nel gruppo A, rivincita Juventus-Fiorentina nel B.

 

Alla competizione partecipano i 12 club di Serie A Women; domenica 2 e domenica 9 novembre le altre due giornate che qualificheranno le prime di ogni raggruppamento e la migliore seconda alle semifinali di maggio

Inter, Parma, Milan e Lazio nel girone A; Juventus, Fiorentina, Napoli e Ternana Women nel girone B; Roma, Sassuolo, Genoa e Como Women nel girone C. Questo l’esito del sorteggio della Coppa Italia Primavera Women effettuato quest’oggi nella sede della FIGC. Domenica 19 ottobre, domenica 2 e domenica 9 novembre sono in programma le tre giornate della fase a gironi della competizione riservata ai 12 club di Serie A Women, che qualificheranno le prime classificate e la migliore seconda alle semifinali, in programma a maggio.

Spicca la presenza delle due milanesi nello stesso girone, mentre nel gruppo B sono state inserite le due finaliste dell’edizione sperimentale dello scorso anno, Juventus e Fiorentina, con le bianconere che si presentano alla Coppa Italia Primavera Women 2025-26 da campionesse in carica.

COPPA ITALIA PRIMAVERA WOMEN – Fase a gironi
Girone A
Inter
Parma
Milan
Lazio

Girone B
Juventus
Fiorentina
Napoli Women
Ternana Women

Girone C
Roma
Sassuolo
Genoa
Como Women

Prima giornata – Domenica 19 ottobre
Girone A
Lazio-Inter
Parma-Milan

Girone B
Ternana Women-Juventus
Fiorentina-Napoli Women

Girone C
Como Women-Roma
Sassuolo-Genoa Women

Seconda giornata – Domenica 2 novembre
Girone A
Inter-Parma
Milan-Lazio

Girone B
Juventus-Fiorentina
Napoli Women-Ternana Women

Girone C
Roma-Sassuolo
Genoa-Como Women

Terza giornata – Domenica 9 novembre
Girone A
Inter-Milan
Parma-Lazio

Girone B
Juventus-Napoli Women
Fiorentina-Ternana Women

Girone C
Roma-Genoa
Sassuolo-Como Women

IL REGOLAMENTO

 

