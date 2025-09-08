Coppa Italia Primavera Women, sorteggiati i gironi. Si parte domenica 19 ottobre

Sorteggiati i gironi della prima fase: Inter e Milan nel gruppo A, rivincita Juventus-Fiorentina nel B.

Alla competizione partecipano i 12 club di Serie A Women; domenica 2 e domenica 9 novembre le altre due giornate che qualificheranno le prime di ogni raggruppamento e la migliore seconda alle semifinali di maggio

Inter, Parma, Milan e Lazio nel girone A; Juventus, Fiorentina, Napoli e Ternana Women nel girone B; Roma, Sassuolo, Genoa e Como Women nel girone C. Questo l’esito del sorteggio della Coppa Italia Primavera Women effettuato quest’oggi nella sede della FIGC. Domenica 19 ottobre, domenica 2 e domenica 9 novembre sono in programma le tre giornate della fase a gironi della competizione riservata ai 12 club di Serie A Women, che qualificheranno le prime classificate e la migliore seconda alle semifinali, in programma a maggio.

Spicca la presenza delle due milanesi nello stesso girone, mentre nel gruppo B sono state inserite le due finaliste dell’edizione sperimentale dello scorso anno, Juventus e Fiorentina, con le bianconere che si presentano alla Coppa Italia Primavera Women 2025-26 da campionesse in carica.

COPPA ITALIA PRIMAVERA WOMEN – Fase a gironi

Girone A

Inter

Parma

Milan

Lazio

Girone B

Juventus

Fiorentina

Napoli Women

Ternana Women

Girone C

Roma

Sassuolo

Genoa

Como Women

Prima giornata – Domenica 19 ottobre

Girone A

Lazio-Inter

Parma-Milan

Girone B

Ternana Women-Juventus

Fiorentina-Napoli Women

Girone C

Como Women-Roma

Sassuolo-Genoa Women

Seconda giornata – Domenica 2 novembre

Girone A

Inter-Parma

Milan-Lazio

Girone B

Juventus-Fiorentina

Napoli Women-Ternana Women

Girone C

Roma-Sassuolo

Genoa-Como Women

Terza giornata – Domenica 9 novembre

Girone A

Inter-Milan

Parma-Lazio

Girone B

Juventus-Napoli Women

Fiorentina-Ternana Women

Girone C

Roma-Genoa

Sassuolo-Como Women