Contro la Fiorentina aria di debutto per il danese

Di solito il tecnico azzurro lavora un po’ con i nuovi prima di farli debuttare, ma stavolta potrebbe essere diverso. Dopo l’infortunio di Lukaku il Napoli è alla ricerca del suo nuovo centravanti, in campo, ovviamente. Ne scrive La Gazzetta dello Sport: “C’è sempre una prima volta e a Firenze può accadere che Conte debba prendere un bel blocco del mercato, scongelarlo dal praticantato e lanciarlo senza riserve in campo: Rasmus Hojlund è stato appena in grado di scorgere qualche angolo di Napoli, poi ha dovuto rifare la valigia e rimettersi in viaggio, dando appuntamento ai compagni a Castel Volturno. La nazionale chiama (domani sera, appuntamento in Grecia) ma Hojlund risponderà al suo nuovo club sin da martedì e fino a sabato avrà quattro allenamenti per calarsi nel ruolo, che gli verrà conteso — giustamente — da Lucca. Però è chiaro che le chance del danesino siano parecchie, che la sua tendenza ad attaccare la profondità può aiutare nel campo largo: Conte non deroga alle proprie abitudini, manda in campo chi sta meglio, e questa settimana piena sarà utile per capire come stia Hojlund e che capacità di apprendimento abbia. Dovesse soddisfare, davanti finirà per essere il terminale offensivo di un Napoli che a Firenze, l’anno scorso, diede freschi impulsi alla sua autorevolezza, andando a vincere in una giornata in cui le difficoltà per le assenze erano consistenti”

Factory della Comunicazione