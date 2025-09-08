NewsCalcioNapoli

Caprile: “Nessun rimpianto per Napoli, il Cagliari mi ha rilanciato. Salvezza l’obiettivo, Kilicsoy può sorprendere”

Elia Caprile, portiere del Cagliari ed ex Napoli, ha raccontato le sue emozioni dopo la sfida del Maradona, sottolineando l’orgoglio per la prestazione nonostante la sconfitta. Ora la testa è già al Parma, sfida diretta per la salvezza. Sul tecnico Pisacane lo descrive pragmatico, con l’obiettivo chiaro della permanenza in Serie A. Caprile ha ribadito di non aver mai forzato per lasciare il club, apprezzando lo sforzo economico della società per trattenerlo. Nessun rimpianto per Napoli: “Ho imparato tanto da Conte, Meret e dal gruppo”. Tra i nuovi arrivi, spende parole positive per Semih Kilicsoy, che intravede come possibile sorpresa per i tifosi rossoblù.

