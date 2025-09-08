Buongiorno: è il suo rientro la notizia da copertina

Alla ripresa del campionato si andrà diritti al Franchi per la sfida alla Fiorentina. Il Napoli potrebbe ritrovarsi con una coppia di centrali totalmente nuova. C’è la possibilità, infatti, di veder esordire Beukema al posto di Rrahmani ed è molto più che probabile il rientro di Buongiorno dal primo minuto. Scrive il CdS: “Alessandro il grande assente delle prime due, ma comunque capace di lasciare l’impronta sulla sfida contro il Cagliari saltando in corsa dalla panchina al posto di Juan Jesus, ammonito, dopo l’ingresso del velocista Luvumbo: suo l’illuminato assist ad Anguissa al 95’, nella rapidissima tela in tre tocchi cucita con straordinaria lucidità insieme con Lobo e Frank. Il modo migliore per mettere le mani sul campionato, non c’è che dire, e anche per aprire il ballottaggio tra amici con Juan Jesus. Un affare tra due mancini, una vicenda tra amici e difensori affidabilissimi, due volti della stessa garanzia di cui ha parlato più volte Conte riferendosi al gruppo storico. Il recupero di Buongiorno, però, è una di quelle notizie da copertina: appena 23 le partite giocate nella stagione precedente, 22 in campionato e una in Coppa Italia. Sfortunatissimo: frattura in zona lombare a ridosso di Natale 2024 e arrivederci alle prime otto; poi, in fumo altre sette per problemi muscolari nel momento clou, quello dello sprint scudetto. Erano altri tempi. E da sabato sarà un’altra storia.”

