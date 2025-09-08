Adnkronos News

Bjornsson solleva 510 chili, il record della ‘Montagna’ di Game of Thrones

(Adnkronos) – La 'Montagna' del Trono di Spade stabilisce un nuovo record. Thor Bjornsson, atleta finlandese che ha intepretato il gigantesco personaggio di Ser Gregor Clegane in Game of Thrones, ha ritoccato il primato mondiale di stacco.   Bjornsson, 36 anni, ha alzato un bilanciere con 510 chili nel corso dei Mondiali di Birmingham. 'Thor' ha ritoccato il suo precedente primato (505 chili) e ad oggi è l'unico atleta capace di sollevare oltre mezza tonnellata. Bjornsson è pronto a nuove sfide, a giudicare da uno dei messaggi che ha pubblicato sui social: "Ad essere sincero, credo che avrei potuto alzare 530 chili. Cosa ne pensate?". —[email protected] (Web Info)

