Beukema, la Fiorentina è dietro l’angolo: odore d’esordio

By Gabriella Calabrese
E adesso potrebbe toccare a lui, Sam Beukema. Dopo l’infortunio di Rrahmani è più che un’idea. Un nuovo arrivo, il terzo più ricco del mercato dopo Hojlund e Lucca.  Scrive il CdS: “Probabilmente è anche quello che più di chiunque scalpita e freme per debuttare: nelle due partite iniziali, infatti, non ha collezionato un solo minuto. Attendere, prego. Diciamo cinque giorni. Giusto il tempo di rimettere il pallone al centro del villaggio Serie A, chiuso per sosta, e poi di scoprire se al centro del Napoli funzionerà la B&B: Beukema da centrale destro e Buongiorno da centrale sinistro. Tandem che tra l’altro s’è esibito nell’allenamento congiunto con l’Avellino. Sarà una settimana molto interessante. [,,,] Beukema non ha ancora esordito con la maglia del Napoli: senza Buongiorno, in ripresa e in rincorsa dopo l’intervento all’inguine eseguito a inizio luglio, Conte ha puntato sulla coppia Rrahmani-Juan Jesus, l’usato sicurissimo, la garanzia, le scene dello scudetto negli occhi. Ma ora, prima ancora di dare il via all’inevitabile giostra del turnover tra campionato e grande Europa, s’è creato uno stato di necessità tale da rilanciare immediatamente le azioni di Beukema. Centrale di piede destro così come Rrahmani: la Fiorentina è dietro l’angolo e a seguire, giovedì 18 settembre, ci sarà anche il City a Manchester. Con calma, a suo tempo. Ma anche con la certezza che lui, la Champions, l’ha già giocata con il Bologna: niente paura”

