Anche l’ex Roma si può proporre nella difesa di Firenze

Ma è un Napoli che potrebbe essere ritoccato (?), rivoluzionato (!) a Firenze, perché a sinistra, corsia di appartenenza di Olivera, si è già insediato dalla gara con il Cagliari Leonardo Spinazzola, in vantaggio anche in questo exit poll: è in forma, e si è visto, garantisce freschezza, rispetto al suo amico e collega uruguayano non ha dovuto sobbarcarsi due voli stancanti e poi avrà modo di allenarsi ancora a Castel Volturno mentre il suo “concorrente” rientrerà dal Sud America giusto in tempo per salire sul charter per Firenze. Indizi, che comunque possono fungere da prove, sulla difesa che per attuare i suoi concetti avrà comunque bisogno dell’atteggiamento degli altri settori, ovviamente… Però BB è fascinoso, eh! Fonte Gazzetta

Factory della Comunicazione