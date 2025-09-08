NewsIn EvidenzaMercato

Ag. Marianucci: “Marianucci può fare la stessa carriera di Di Lorenzo”

By Giovanni Esposito
Nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, in onda su Radio CRC,  è intervenuto l’agente Mario Giuffredi, dell’azzurro Luca Marianucci. Di seguito le sue parole:

“Marianucci può fare la stessa carriera di Di Lorenzo, ne sono sicuro. Di Lorenzo è arrivato a Napoli a 26 anni, lui ha avuto la fortuna di arrivare qui a 21 anni. Ha tutto quello che gli serve per fare il salto di qualità, se non eccede di sicurezza e sta sul pezzo, può fare un grande carriera.

Ho ottimi rapporti con De Laurentiis, se lui mi chiede qualcosa, cerco di venirgli incontro. Se un club è pronto a riconoscermi il lavoro che fai, la meritocrazia e a discutere sui contratti, per me non c’è problema a trattare con loro. Ci sono die miei giocatori al Napoli dal 2015 e il Presidente ha sempre riconosciuto ai giocatori quello che meritavano”.

