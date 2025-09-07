Volley Italia-Turchia: Azzurre campionesse del mondo per la seconda volta nella storia

Ventitrè anni dopo il successo di Berlino, le ragazze dell’Italvolley sono ancora campionesse del mondo. Dopo un argento e un bronzo nelle ultime due edizioni, le azzurre salgono finalmente sul gradino più alto del podio grazie alla 36ª vittoria consecutiva. Ultima vittima, nella finale di Bangkok, è la Turchia di Daniele Santarelli, battuta 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8) al termine di una partita intensa, profondamente diversa rispetto alla semifinale col Brasile, dai mille volti e dalle emozioni altalenanti, giocata a chi tira più forte e portata a casa, nonostante le grandi sofferenze nel secondo e nel quarto set, con una strepitosa Sylla, una gigantesca De Gennaro e le solite Egonu e Antropova, determinanti nei momenti decisivi. Fonte: Corriere.it