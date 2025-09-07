Vladimir Jugovic esprime la sua sul Napoli e sul derby d’Italia tra Juve e Inter settimana prossima

L’ex centrocampista di Inter e Juventus, Vladimir Jugovic, ha concesso una intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha analizzato l’andamento della Serie A, sulla prossima sfida importantissima tra Juventus e Inter, in programma sabato prossimo al ritorno della sosta Nazionali, e sul Napoli di Antonio Conte impegnato a difendere lo scudetto conquistato. Ecco di seguito un estratto delle sue parole:

Factory della Comunicazione

“Sarà Yildiz l’uomo decisivo nel derby d’Italia? Per l’Inter è l’occasione per ripartire immediatamente dopo la sconfitta contro l’Udinese. Per la Juventus è l’appuntamento ideale per trovare conferme dell’inizio di stagione positivo. Tudor è arrivato a fine marzo al posto di Thiago Motta e ha qualificato la Juventus in Champions, poi a giugno ha disputato un buon Mondiale per Club. Lavora da diversi mesi con i giocatori e si vede: la squadra ha già una sua identità e lo spogliatoio sembra avere un buon feeling con il tecnico. È un esame per capire se la Juventus potrà davvero lottare per lo scudetto. Pronostico? Per il momento resta favorito il Napoli di Conte. Antonio è un vincente. Bremer garantisce stabilità al reparto e a tutta la Juventus, un po’ come Ferrara e Montero ai miei tempi. Difendere bene è il primo passo per vincere. Il rientro di Bremer dopo il grave infortunio e la lunga inattività pesa come un grande acquisto. Vlahovic sono contento che stia facendo ancora gol per la Juventus”.