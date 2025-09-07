ULTIM’ORA – Rrahmani fa subito rientro a Napoli: dopo l’infortunio ha già lasciato il ritiro del Kosovo!

Nulla da fare per Amir Rrahmani: dopo essere uscito anzitempo dal match di qualificazione ai Mondiali del suo Kosovo contro la Svizzera a causa di un problema muscolare, il difensore farà immediato rientro a Napoli. Il centrale salterà quindi la sfida alla Svezia, come confermato anche dalla selezione kosovara in un comunicato ufficiale: “Nonostante il suo grande desiderio di scendere in campo, dopo approfonditi esami medici è stato stabilito che Rrahmani non potrà giocare questa partita a causa dell’infortunio subito a Basilea”.

Una volta rientrato, si legge sul portale TuttoNapoli, Rrahmani inizierà il percorso riabilitativo con l’ausilio dello staff medico azzurro. L’obiettivo è di rientrare il prima possibile, appurato che sarà molto difficile che scenda in campo contro Fiorentina e Manchester City. Solo nelle prossime ore sarà possibile comprendere i tempi di recupero e le modalità di gestione di un’assenza pesante per squadra e allenatore.