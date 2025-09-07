Rrahmani out: potrebbe essere arrivato il momento di Beukema

L’infortunio di Rrahmani è da valutare, certo, ma la sua smorfia la dice lunga. Non si tratta di “botta” e se è invece, come si teme, qualcosa di muscolare, beh, di sicuro non sarà a disposizione per Firenze, tantomeno per Manchester. Ergo, il tecnico potrebbe ricorrere alla garanzia Juan Jesus, oppure potrebbe essere arrivato il momento di Beukema. Scrive La Repubblica: “Beukema ha voluto fortemente l’azzurro e rappresenta l’alternativa di Rrahmani nel gioco delle coppie che ha caratterizzato il rinforzamento dell’organico dei campioni d’Italia. «Con Beukema ci vuole pazienza» , ha spiegato Conte in merito all’inserimento dell’ex Bologna, ma il ko di Rrahmani potrebbe velocizzare il suo inserimento dopo la panchina nelle prime due partite di campionato. Venerdì pomeriggio, Buongiorno ha giocato proprio in coppia con Beukema l’amichevole disputata contro l’Avellino. Il tandem è inedito, ma potrebbe diventare la soluzione di Conte già alla ripresa contro la Fiorentina. Ma tutto dipenderà da Rrahmani.”

