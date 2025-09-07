NewsCalcioNapoli

Rrahmani lascia il ritiro della Nazionale: il comunicato del Kosovo

Il difensore tornerà a Napoli per iniziare il periodo di riabilitazione

By Guido Russo
0

Amir Rrahmani, dopo l’infortunio subito nella gara contro la Svizzera, farà rientro a Napoli per fare ulteriori accertamenti e iniziare il periodo di riabilitazione.

Factory della Comunicazione

A comunicarlo è la federazione Kosovara che lo ha annunciato attraverso un comunicato:

“Nonostante il suo grande desiderio di scendere in campo, dopo approfonditi esami medici è stato stabilito che Rrahmani non potrà giocare questa partita a causa dell’infortunio subito a Basilea”.

Rrahmani, uscito al 60’ della sfida tra il suo Kosovo e la Svizzera, ha subito un infortunio muscolare che dovrebbe tenerlo fuori dalle 2 alle 4 settimane.

Potrebbe piacerti anche
News

Per Politano arriva finalmente il riscatto con la Nazionale. E quel feeling con…

News

Fiorentina, Gudmundsson rientrato in Italia: a rischio la sfida al Napoli!

News

Mercato, si avvicina la cessione di Coli Saco: si trasferirà in Svizzera!

News

Napoli, allarme Rrahmani: per Firenze si scalda Beukema?

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.