Rrahmani lascia il ritiro della Nazionale: il comunicato del Kosovo

Amir Rrahmani, dopo l’infortunio subito nella gara contro la Svizzera, farà rientro a Napoli per fare ulteriori accertamenti e iniziare il periodo di riabilitazione.
A comunicarlo è la federazione Kosovara che lo ha annunciato attraverso un comunicato:
“Nonostante il suo grande desiderio di scendere in campo, dopo approfonditi esami medici è stato stabilito che Rrahmani non potrà giocare questa partita a causa dell’infortunio subito a Basilea”.
Rrahmani, uscito al 60’ della sfida tra il suo Kosovo e la Svizzera, ha subito un infortunio muscolare che dovrebbe tenerlo fuori dalle 2 alle 4 settimane.