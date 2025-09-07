NewsCalcioNapoli

Politano nuovo punto fermo di Gattuso, ma resta il gelo con Spalletti

By Emanuela Menna
Matteo Politano si è imposto subito come titolare nell’Italia di Gennaro Gattuso, conquistando la fiducia del nuovo commissario tecnico grazie alla sua capacità di garantire equilibrio in entrambe le fasi di gioco. L’esterno del Napoli sembra destinato a diventare un elemento inamovibile nel nuovo corso della Nazionale.

Diversa invece la situazione con Luciano Spalletti, che lo aveva escluso dalle sue scelte nonostante lo scudetto vinto insieme a Napoli. Secondo Il Mattino, la rottura risalirebbe all’eliminazione da Euro 2024, quando Politano pubblicò su Instagram una storia con un omino e le braccia aperte, interpretata come una frecciata ironica. Un gesto che Spalletti non gli avrebbe mai perdonato, influenzando così le decisioni successive.

