Pistocchi: “Il Napoli ha meritato lo Scudetto. De Bruyne? Va usato da mezzala”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dello scudetto conquistato dagli azzurri nella scorsa stagione e di Kevin De Bruyne.

Ecco le sue parole:

Sullo Scudetto: “Non è tanto il discorso di meno partite, ma quello di preparare per tutta la settimana una sola partita. E’ un grosso vantaggio, che Conte ebbe anche al suo primo anno di Juve. E’ un vantaggio in vista della preparazione alla gara e poi ad influire sono molto i viaggi che non ti permettono di allenarti. Detto questo, il Napoli ha avuto il grande merito di essere rimasto a ruota e di aver piazzato la volata finale con l’Inter che ha sprecato una grande occasione”.

Su De Bruyne: “In queste prime partite Conte l’ha fatto giocare dietro la prima punta. Credo che per avere il massimo da De Bruyne sia necessario che l’alterni con McTominay da mezzala sinistra e quando Anguissa partirà per la Coppa d’Africa, lo faccia giocare a centrocampo. E’ lì che vuole giocare”.