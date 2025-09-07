Olanda a fatica in Lituania: Depay firma la vittoria e Lang resta in panchina

Nella quinta giornata di qualificazione al Mondiale 2026 l’Olanda conquista tre punti sofferti in casa della Lituania, imponendosi 3-2 e salendo momentaneamente al primo posto del girone con 10 punti, in attesa di Polonia-Finlandia.

Protagonista assoluto è Memphis Depay, autore di una doppietta che lo consacra miglior marcatore di sempre della nazionale olandese. In gol anche Timber, mentre la Lituania aveva momentaneamente riequilibrato il match con le reti di Gineitis (Torino) e Girdvainis. La rete decisiva arriva al 64’, ancora con Depay.

Tra i giocatori “italiani”, spicca la prestazione di Dumfries (Inter), in campo per tutta la gara; de Vrij (Inter) ha giocato 62’, mentre Gineitis (Torino) ha segnato il momentaneo pareggio baltico. Panchina per Noa Lang (Napoli).