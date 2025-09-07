Nazionali, oggi in campo tre azzurri: il programma completo delle gare

Proseguono le qualificazioni ai Mondiali 2026. Oggi sono in programma altre gare, che vedranno protagonisti tre calciatori del Napoli. Aprirà le danze Elijf Elmas: alle 18.00 la sua Macedonia del Nord affronterà fra le mura amiche il Liechtenstein. I balcanici occupano il secondo posto del Gruppo J con 8 punti, a meno due dal Galles che ha una partita in più. La gara sarà trasmessa su Sky Sport Max e NOW.

Sempre nello stesso raggruppamento, ma alle 20.45, sarà la volta del Belgio di Kevin De Bruyne che ospiterà il Kazakistan. La selezione del ct Rudi Garcia si trova in terza posizione con 7 punti (ad oggi sarebbe fuori dalla rassegna iridata), ma ha due gare in meno rispetto alle altre avversarie. Staccare il pass-mondiale non dovrebbe essere impresa ardua.

Factory della Comunicazione

Alla stessa ora, per il Gruppo A, la Slovacchia di Stanislav Lobotka è intenzionata a dare, contro Lussemburgo, continuità allo storico successo sulla Germania. Per seguire i match di Belgio e Slovacchia, sarà disponibile Diretta Gol Qualificazioni Mondiali (Sky Sport Calcio e NOW).