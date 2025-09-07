NewsCalcioChampions League

Napoli, da domani si fa sul serio: nel mirino Fiorentina e Man City! Prosegue il recupero di Lukaku

By Riccardo Cerino
Il Mattino di quest’oggi dà spazio ad un focus sul Napoli. In questa domenica di sosta per le nazionali, i campioni in carica osserveranno ancora riposo: la ripresa è fissata per domattina, senza i diversi nazionali che rimetteranno piede a Castel Volturno soltanto da martedì, con la squadra al completo attesa fra mercoledì e giovedì. Nel mirino c’è la trasferta di Firenze di sabato prossimo, preludio al debutto in Champions League contro il Manchester City del 18 settembre.

Capitolo Lukaku: il recupero procede secondo i piani, l’attaccante dovrebbe rientrare a Napoli nei prossimi giorni per svolgere in sede alcune sedute di riabilitazione. Per poi tornare in Belgio e proseguire con la riatletizzazione. 

