Napoli, Capitale Europea dello Sport 2026: tutti a Piazza Plebiscito

Le bellezze paesaggistiche della città, gli eventi culinari, quelli canori, le attrazioni storiche e e monumentali, tutte queste cose caratterizzano Napoli, poi arriva quel qualcosa in più, il riconoscimento esterno, per esempio. Napoli è stata designata Capitale Europea dello Sport 2026 da Aces Europe, un quid che valorizza un progetto sportivo basato sull’ inclusione e lo sport per tutti. Il titolo, assegnato nel 2023, vedrà la città ospitare circa cento eventi che attraverseranno il 2026 e prevede investimenti nella riqualificazione degli impianti e una collaborazione con la Regione e la Città Metropolitana per creare un sistema di sviluppo sportivo. Grazie a questo riconoscimento, sarà investita un’ ingente somma di denaro per ristrutturare e adeguare i vari impianti cittadini che, dopo lo svolgimento dei vari eventi, diventeranno patrimonio dell’intera città in modo da concedere la possibilità a più persone di potersi dedicare ad una qualsiasi disciplina sportiva. Lo sport in quanto tale è fondamentale nella formazione dei ragazzi, non solo dal punto di vista fisico, ma anche perchè consente loro di socializzare e cooperare con i coetanei formandoli per affrontare il futuro con un grande senso civico e spirito di gruppo. Il primo evento previsto in città è fissato per il 10 settembre 2026 e riguarderà il volley, precisamente i Campionati Europei Maschili di pallavolo. La partita, quella inaugurale della manifestazione, che vedrà impegnata la nazionale azzurra, si svolgerà proprio nel capoluogo campano, in un’arena temporanea che sarà allestita a Piazza del Plebiscito, cioè la piazza più importante di Napoli. Per la città essere Capitale dello Sport rappresenta una grande opportunità e sottolinea la sua presenza sulla scena internazionale, oltre a premiare il lavoro di tutti questi mesi. “Una grande opportunità che conferma la centralità della nostra città sulla scena internazionale. Un grazie alla Fipav per questa scelta che ci rende orgogliosi” ha scritto sui social il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Da non dimenticare, dal punto di vista agonistico che la squadra che vince si qualifica direttamente alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Insieme al capoluogo campano, le altre città scelte per le gare sono Modena, che ospiterà le restanti partite del girone, Torino, dove si svolgeranno ottavi e quarti di finale e Milano che invece ospiterà semifinali e finale. Per assistere alle partite di pallavolo che si terranno a Napoli nel 2026, si dovranno acquistare i biglietti tramite i canali ufficiali, come il sito della FIP o quelli degli organizzatori dell’evento. Save the date e riempiamo piazza del Plebiscito!

Ludovica Raja