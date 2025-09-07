presentazione ufficiale di Sam Beukema
Napoli, allarme Rrahmani: per Firenze si scalda Beukema?

In casa Napoli c’è preoccupazione per le condizioni di Amir Rrahmani, uscito anzitempo dalla sfida fra il suo Kosovo e la Svizzera a causa di problemi muscolari. In vista dei prossimi appuntamenti azzurri, a cominciare dalla trasferta di Firenze di sabato prossimo, si scalda Sam Beukema.

Antonio Conte, si legge sul quotidiano Il Mattino in edicola quest’oggi, durante i ritiri a Dimaro e Castel di Sangro è stato molto chiaro nel definire le coppie di difensori, ovvero Jesus e Buongiorno a sinistra e a destra Beukema Rrahmani: «Beukema? È stato preso per alcune sue caratteristiche, cercheremo di sfruttarlo dopo un periodo di adattamento: servirà pazienza, ma è un calciatore che ha caratteristiche che hanno spinto a prenderlo. Bravo in costruzione ed attento in marcatura».

Il tempo sembra essere scaduto, nonostante qualche altra giornata d’apprendistato messa in conto dal tecnico salentino, pronto a gettare nella mischia l’ex Bologna.

 

