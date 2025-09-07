Adnkronos News

MotoGp Catalogna, vince Alex Marquez davanti a suo fratello Marc e Bastianini

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Alex Marquez con la Ducati Gresini vince il Gp di Catalogna di MotoGp oggi 7 settembre 2025 davanti al fratello Marc che deve rimandare a dopo Misano la possibilità di chiudere il discorso per il titolo mondiale. In classifica Marc ha infatti un vantaggio di 182 punti su Alex, ma la vittoria del fratello nella gara lunga gli ha tolto la possibilità di festeggiare aritmeticamente il titolo Mondiale a Misano. Ottimo terzo posto per Enea Bastianini.  Quarto posto per Acosta, seguito da Quartararo, Ogura, e Pecco Bagnaia che con l'altra Ducati ufficiale chiude in settima posizione in rimonta dalla 21esima casella di partenza. A chiudere la top ten Marini, Oliveira e Martin decimo. Finiti fuori gioco Morbidelli, Savadori, Rins, Di Giannantonio, Zarco, Binder e Bezzecchi. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Mipel, pelletteria e accessori moda ‘protagonisti’ a Milano

Adnkronos News

Gp Monza, dai ministri Salvini e Abodi a Balotelli e Lazza, gli arrivi…

Adnkronos News

Pisa celebra la musica con i Level 42: concerto sold-out e messaggio di pace

Adnkronos News

Cernobbio, speciale Adnkronos dal Forum Ambrosetti: da Schlein a Salvini, gli…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.