Mercato, si avvicina la cessione di Coli Saco: si trasferirà in Svizzera!

By Riccardo Cerino
Operazione di mercato in uscita per il Napoli, che si appresta a cedere l’ultimo esubero dopo un’estate a suon di arrivi e partenze. Coli Saco, di rientro dal prestito al Bari dello scorso anno e fuori dai piani di Antonio Conte, è vicinissimo all’approdo all’Yverdon, squadra della seconda divisione svizzera dove la sessione si concluderà martedì 9 settembre. 

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista Tuttosport ed esperto di mercato, il classe 2003 dovrebbe trasferirsi con la formula del prestito con diritto di riscatto. La trattativa è in chiusura ed il franco-maliano firmerà col suo nuovo club un contratto fino al 2028 (1 anno più 2 di opzione).

