XCalcioNews

Mario Giuffredi parla di Vergara: “Per Conte merita una chance, col Napoli ho parlato del rinnovo”

By Giuseppe Sacco
0

“Conte non regala niente a nessuno, una persona rigida e meritocratica nelle sue scelte e se Vergara è stato confermato vuol dire che ha dimostrato sul campo di meritare questa chance. Anche lui ha una soglia del sacrificio molto alta, e il mister gli ha riconosciuto ciò che ha dimostrato nei due ritiri di quest’anno. Secondo me resterà ancora tanti anni a Napoli perché ha tutte le qualità per poter crescere ancora. Stiamo parlando col Napoli per il rinnovo, e spero che anche per lui si possa arrivare ad un prolungamento del suo contratto”. Le parole dell’agente a Radio KK.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
X

Kevin in conferenza stampa: “Sarà curioso sfidare il City, con Conte gioco…

X

Rrahmani, l’ansia ed i dubbi, pronti il fior fiore di sostituti

X

Opera Prima Leone del Futuro Luigi De Laurentiis, Nastia Korkia con Short Summer…

News

Rassegna stampa – Le prime pagine sportive del 7 settembre

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.