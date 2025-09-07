Macedonia-Liechtenstein, c’è Elmas dal 1’

Sono state comunicate le formazioni ufficiali per l’incontro tra Macedonia del Nord e Liechtenstein, valido per la fase di qualificazione alla Coppa del Mondo. Parte subito titolare il neoarrivato in casa Napoli, Elmas.
Macedonia del Nord (4-4-2)
Formazione titolare:
Dimitrievski; B. Ilievski, Stojchevski, Zajkov, Alioski; Churlinov, Alimi, Bardhi (C), Elmas; Miovski, Trajkovski.
Allenatore: Blagoja Milevski
Liechtenstein (3-5-2)
Formazione titolare:
Büchel; Hofer, Traber, Malin; Göppel, Sele, Hasler (C), Lüchinger, Wolfinger; Saglam, Notaro.
Allenatore: Konrad Funfstuck