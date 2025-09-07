NewsCalcioNapoli

Macedonia-Liechtenstein, c’è Elmas dal 1’

By Vincenzo Buono
0

Sono state comunicate le formazioni ufficiali per l’incontro tra Macedonia del Nord e Liechtenstein, valido per la fase di qualificazione alla Coppa del Mondo. Parte subito titolare il neoarrivato in casa Napoli, Elmas.

Factory della Comunicazione

Macedonia del Nord (4-4-2)

Formazione titolare:

Dimitrievski; B. Ilievski, Stojchevski, Zajkov, Alioski; Churlinov, Alimi, Bardhi (C), Elmas; Miovski, Trajkovski.

Allenatore: Blagoja Milevski

Liechtenstein (3-5-2)

Formazione titolare:

Büchel; Hofer, Traber, Malin; Göppel, Sele, Hasler (C), Lüchinger, Wolfinger; Saglam, Notaro.

Allenatore: Konrad Funfstuck

Potrebbe piacerti anche
News

Claudia Villafañe ha il cuore diviso tra Buenos Aires e Napoli si racconta alla…

News

Volley Italia-Turchia: Azzurre campionesse del mondo per la seconda volta nella…

News

Pistocchi: “Il Napoli ha meritato lo Scudetto. De Bruyne? Va usato da mezzala”

News

Corrado Orrico: “Scudetto? Punto sul Napoli davanti a Inter, Juve e Roma”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.