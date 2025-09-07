Adnkronos News

‘La Ruota della Fortuna’ vince ancora: 26,6% di share e Canale 5 si aggiudica anche la prima serata

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – 'La Ruota della Fortuna' vince ancora sul diretto concorrente 'Affari tuoi' totalizzando il 26.6% di share (3.909.000 spettatori) rispetto al 23.6% del gioco dei pacchi (3.458.000 spettatori). E Canale 5 vince la battaglia degli ascolti anche in prima serata con la replica di 'Ciao Darwin' che ottiene uno share del 16.9% con 1.550.000 spettatori. Gli ascolti della prima serata vedono, dunque, al secondo posto 'Camilleri 100' su Rai1 che è stato seguito da 1.367.000 spettatori, pari all’11.3% di share, seguito da 'Alla ricerca di mia figlia' su Rai2 con 908.000 spettatori e il 7%. E ancora: su Rai3 'L’ordine del tempo' totalizza 639.000 spettatori e il 4,9% di share, stesso share del film 'Vi presento Joe Black' su Rete4 (con 505.000 spettatori). Su Italia1 'Bumblebee' ottiene 575.000 spettatori e il 4.5%, su La7 'Colpevole d’innocenza' registra 545.000 spettatori e il 4.2%, mentre sul Nove per 'Delitti in Famiglia' lo share è del 2,3% (280.000 spettatori) con il 2.3%, stesso share realizzato dai '4 Ristoranti' su Tv8 nel secondo episodio (254.000) che scende a 1,8% nel primo (247.000 spettatori).  L'Access Prime Time vede dopo 'La Ruota' di Gerry Scotti (26.6%) e gli 'Affari tuoi di Stefano De Martino (23.6%), al terzo posto troviamo, alla distanza, 'In Onda' su La7 con 803.000 spettatori e il 5.5% di share. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Zangrillo a Cernobbio: “A fine mese portale ‘Italia semplice’ per…

Adnkronos News

Centrosinistra, Bonelli a Cernobbio: “Calenda doveva stare in panel…

Adnkronos News

Roma, morta la mamma del sindaco Gualtieri

Adnkronos News

Monte Bianco, alpinista precipita per 150 metri

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.