Infortunio Rrahmani: ecco chi lo sostituirà
Il difensore del Napoli Amir Rrahmani ha ricevuto un infortunio durante la sosta mentre giocava per la sua Nazionale. Conte dunque dovrà trovare il sostituto adatto ad aiutare la difesa a restare a quota 0 goal subiti nelle prime due giornate. La Gazzetta dello Sport è sicura di chi sarà il suo erede momentaneo:
“I 30 milioni (più 3 di bonus) investiti per farsi concedere dal Bologna Sam Beukema vengono così benedetti, perché senza quasi accorgersene lì dietro si era già accesa una spia luminosa. Ma a Firenze, a naso per il momento, Rrahmani andrebbe tutelato, anche nel caos in cui non ci sia da disperarsi: Beukema può cominciare a riscaldarsi”.