Senza categoriaCalcioNapoli

Infortunio Rrahmani: ecco chi lo sostituirà

By Filippo Maria Aiello
0

Il difensore del Napoli Amir Rrahmani ha ricevuto un infortunio durante la sosta mentre giocava per la sua Nazionale. Conte dunque dovrà trovare il sostituto adatto ad aiutare la difesa a restare a quota 0 goal subiti nelle prime due giornate. La Gazzetta dello Sport è sicura di chi sarà il suo erede momentaneo:

Factory della Comunicazione

“I 30 milioni (più 3 di bonus) investiti per farsi concedere dal Bologna Sam Beukema vengono così benedetti, perché senza quasi accorgersene lì dietro si era già accesa una spia luminosa. Ma a Firenze, a naso per il momento, Rrahmani andrebbe tutelato, anche nel caos in cui non ci sia da disperarsi: Beukema può cominciare a riscaldarsi”.

 

Potrebbe piacerti anche
News

German Denis è sicurissimo: “Chi vince la Serie A? Napoli”

News

Amir Rrahmani torna a Napoli dopo l’infortunio con il Kosovo

News

Maradona, il dio umano: il ricordo di Velasco

Altri Sport

Napoli, Capitale Europea dello Sport 2026: tutti a Piazza Plebiscito

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.