“Il MATTINO” pessimista sull’infortunio di Amir, può saltare sei gare tra Serie A e Champions

«Ha problemi a un muscolo della schiena, spero che non sia nulla di grave». Non sono rassicuranti le parole del ct del Kosovo Franco Foda dopo l’infortunio al capitano della sua nazionale Rrahmani. La risonanza magnetica non è stata ancora fatta, da Napoli attendono con apprensione delle informazioni. Si teme uno stop di 30 giorni, ovvero potrebbe saltare le prossime sei partite, comprese le due di Champions con il Mancester City e lo Sporting Lisbona. Ma piano con i verdetti.In ogni caso domani contro la Svezia, anche se una gara importante, Rrahmani sarà tenuto a riposo. Qualsiasi sia l’esito degli esami strumentali a cui sarà sottoposto. Il punto è che capitano, dopo il 4-0 rimediato in Svizzera, non vuole lasciare il suo gruppo, vorrebbe restare ancora in ritiro nonostante le poche possibilità che ci sono che possa recuperare. Conte è in contatto, ovviamente, direttamente con il suo difensore centrale: si attende, adesso, di capire se il dolore in queste ore andrà via o meno.In ogni caso, il Napoli è in ansia e come altre volte, le gare delle nazionali portano in dote sempre qualche cattiva notizia. D’altronde, sarà out per Firenze anche Neres, il cui recupero dai problemi muscolare procede a piccoli passi. E senza accelerazioni che possono provocare delle pericolose e fastidiose ricadute. Il recupero a tempo pieno di Alessandro Buongiorno appare scontato, ormai il difensore ha messo alle spalle tutti gli accidenti di un 2025 pieno zeppo di guai fisici. Fonte: Il Mattino

