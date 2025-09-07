Hojlund subito a Firenze? La possibilità esiste…

Subito in campo a Firenze? Di solito Conte preferisce lavorare un po’ con i nuovi arrivati prima di “lanciarli nella mischia”, ma potrebbe essere diverso per Hojlund, viste anche le difficoltà di Lucca. La Gazzetta dello Sport si interroga su un possibile impiego della punta e scrive delle valutazioni in atto da parte del tecnico azzurro: “Però è chiaro che le chance del danesino siano parecchie, che la sua tendenza ad attaccare la profondità può aiutare nel campo largo: Conte non deroga alle proprie abitudini, manda in campo chi sta meglio, e questa settimana piena sarà utile per capire come stia Hojlund e che capacità di apprendimento abbia. Dovesse soddisfare, davanti finirà per essere il terminale offensivo di un Napoli che a Firenze, l’anno scorso, diede freschi impulsi alla sua autorevolezza, andando a vincere in una giornata in cui le difficoltà per le assenze erano consistenti”.

Factory della Comunicazione