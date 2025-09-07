Gc Bologna 07/03/2010 - campionato di calcio serie A / Bologna-Napoli / foto Giuseppe Celeste/Image Sport nella foto: German Denis
NewsCalcioNapoli

German Denis è sicurissimo: “Chi vince la Serie A? Napoli”

By Filippo Maria Aiello
0

German Denis, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco di seguito un estratto delle parole dell’ex attaccante degli azzurri:

“La mia squadra del cuore? Ne dico quattro. Reggina, Atalanta, Napoli, Independiente. Ricordo più bello in Italia? La promozione con la Reggina e tanti momenti con l’Atalanta. Il mio punto debole? Il mancino. Dove mi sentivo imbattibile? Dentro l’area di rigore”. Poi ha parlato di sè stesso: “Pregio? Mi considero un buon papà. Principale difetto? Sono indeciso. I miei idoli da bambino? Diego Armando Maradona e Gabriel Omar Batistuta. Compagni che mi sono rimasti nel cuore? Lavezzi, Montalto, Liotti. L’avversario più forte mai affrontato? Thiago Silva. Se potessi rigiocare una partita del passato, quale sceglierei? Argentina-Venezuela. Chi vincerà la Serie A? Napoli. Chi vincerà la Champions League? Manchester City”.

