German Denis è sicurissimo: “Chi vince la Serie A? Napoli”

German Denis, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco di seguito un estratto delle parole dell’ex attaccante degli azzurri:

Factory della Comunicazione

“La mia squadra del cuore? Ne dico quattro. Reggina, Atalanta, Napoli, Independiente. Ricordo più bello in Italia? La promozione con la Reggina e tanti momenti con l’Atalanta. Il mio punto debole? Il mancino. Dove mi sentivo imbattibile? Dentro l’area di rigore”. Poi ha parlato di sè stesso: “Pregio? Mi considero un buon papà. Principale difetto? Sono indeciso. I miei idoli da bambino? Diego Armando Maradona e Gabriel Omar Batistuta. Compagni che mi sono rimasti nel cuore? Lavezzi, Montalto, Liotti. L’avversario più forte mai affrontato? Thiago Silva. Se potessi rigiocare una partita del passato, quale sceglierei? Argentina-Venezuela. Chi vincerà la Serie A? Napoli. Chi vincerà la Champions League? Manchester City”.