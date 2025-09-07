Fiorentina/Napoli: si va verso l’ampliamento del settore ospiti

Si riprenderà dalla trasferta di Firenze, sfida ostica, come sempre e sempre “tenuta d’occhio” per quanto riguarda le questioni di ordine pubblico. Il Corriere del Mezzogiorno riporta gli ultimi aggiornamenti in merito. La gara è prevista sabato 13 settembre, alle ore 20.45: “Per Fiorentina-Napoli si va verso l’ampliamento della capienza del settore ospiti rispetto agli attuali 340 posti, a capienza ridotta in virtù dei lavori in corso al Franchi. Prende quota l’ipotesi che la trasferta sia aperta anche ai residenti in Campania, domani sono attese le decisioni ufficiali”.