CalcioNapoliNews

Fiorentina/Napoli: si va verso l’ampliamento del settore ospiti

By Gabriella Calabrese
0

Si riprenderà dalla trasferta di Firenze, sfida ostica, come sempre e sempre “tenuta d’occhio” per quanto riguarda le questioni di ordine pubblico. Il Corriere del Mezzogiorno riporta gli ultimi aggiornamenti in merito. La gara è prevista sabato 13 settembre, alle ore 20.45: “Per Fiorentina-Napoli si va verso l’ampliamento della capienza del settore ospiti rispetto agli attuali 340 posti, a capienza ridotta in virtù dei lavori in corso al Franchi. Prende quota l’ipotesi che la trasferta sia aperta anche ai residenti in Campania, domani sono attese le decisioni ufficiali”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Domani sera a “CALCIO SPRINT” sulle frequenze di Radio IBR Scampia. Il…

News

“Il MATTINO” pessimista sull’infortunio di Amir, può saltare sei…

News

Da venerdì sera lo staff medico azzurro è in contatto diretto con i colleghi della…

X

Mario Giuffredi parla di Vergara: “Per Conte merita una chance, col Napoli ho…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.