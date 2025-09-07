Fiorentina/Napoli: si va verso l’ampliamento del settore ospiti

Si riprenderà dalla trasferta di Firenze, sfida ostica, come sempre e sempre “tenuta d’occhio” per quanto riguarda le questioni di ordine pubblico. Il Corriere del Mezzogiorno riporta gli ultimi aggiornamenti in merito. La gara è prevista sabato 13 settembre, alle ore 20.45: “Per Fiorentina-Napoli si va verso l’ampliamento della capienza del settore ospiti rispetto agli attuali 340 posti, a capienza ridotta in virtù dei lavori in corso al Franchi. Prende quota l’ipotesi che la trasferta sia aperta anche ai residenti in Campania, domani sono attese le decisioni ufficiali”.

Factory della Comunicazione