FIORENTINA - MILAN 06-10-2024 ESULTANZA DI GUDMUNDSSON CON BOVE E KEAN GALASSI SILVANO/SILPRESS
NewsCalcioNapoli

Fiorentina, Gudmundsson rientrato in Italia: a rischio la sfida al Napoli!

By Riccardo Cerino
0

Albert Gudmundsson tiene col fiato sospeso la Fiorentina, a sei giorni dal big match fra i viola ed il Napoli in scena all’Artemio Franchi. L’ex Genoa si trova in Islanda con la sua Nazionale, dove ha subìto un infortunio che lo ha costretto ad uscire dal campo in anticipo, pochi minuti dopo essere andato a segno.

La sfida ai campioni in carica è attualmente a rischio, ma Pioli e il suo staff vogliono attendere notizie certe prima di sbilanciarsi. Stando all’edizione odierna del Corriere Fiorentino, andrà atteso il responso degli esami prima di avere un quadro più definito della situazione.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Mercato, si avvicina la cessione di Coli Saco: si trasferirà in Svizzera!

News

Napoli, allarme Rrahmani: per Firenze si scalda Beukema?

News

Nazionali, oggi in campo tre azzurri: il programma completo delle gare

News

Conte già al lavoro per le prossime gare: al vaglio due mosse tattiche

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.