Fiorentina, Gudmundsson rientrato in Italia: a rischio la sfida al Napoli!

Albert Gudmundsson tiene col fiato sospeso la Fiorentina, a sei giorni dal big match fra i viola ed il Napoli in scena all’Artemio Franchi. L’ex Genoa si trova in Islanda con la sua Nazionale, dove ha subìto un infortunio che lo ha costretto ad uscire dal campo in anticipo, pochi minuti dopo essere andato a segno.

La sfida ai campioni in carica è attualmente a rischio, ma Pioli e il suo staff vogliono attendere notizie certe prima di sbilanciarsi. Stando all’edizione odierna del Corriere Fiorentino, andrà atteso il responso degli esami prima di avere un quadro più definito della situazione.