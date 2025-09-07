Adnkronos News

Energia, Monti (Edison): “Siamo un po’ in ritardo sulla transizione”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – ''Siamo un po' in ritardo anche non è una novità. Forse una novità principale che è un ritardo discontinuo, nel senso che la transizione energetica è un insieme di tante componenti e noi su alcune componenti siamo un po' più in ritardo, per esempio sulla realizzazione di accumuli elettrici che si fanno attraverso le batterie o sistemi di pompaggio siamo molto più in ritardo rispetto al ritardo che abbiamo sullo sviluppo di fonti rinnovabili, come fotovoltaico''. Lo sottolinea l'Ad di Edison, Nicola Monti, in un'intervista all'Adnkronos al forum Teha a Cernobbio. ''Noi abbiamo bisogno di un minimo di sicurezza -spiega Monti-. Questo lo dico come sistema perché dobbiamo fare decine di miliardi di investimento per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione''.  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, chi sono i due nuovi giovani santi

Adnkronos News

Zangrillo a Cernobbio: “A fine mese portale ‘Italia semplice’ per…

Adnkronos News

‘La Ruota della Fortuna’ vince ancora: 26,6% di share e Canale 5 si…

Adnkronos News

Centrosinistra, Bonelli a Cernobbio: “Calenda doveva stare in panel…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.