Energia, Monti (Edison): “Siamo un po’ in ritardo sulla transizione”

(Adnkronos) – ''Siamo un po' in ritardo anche non è una novità. Forse una novità principale che è un ritardo discontinuo, nel senso che la transizione energetica è un insieme di tante componenti e noi su alcune componenti siamo un po' più in ritardo, per esempio sulla realizzazione di accumuli elettrici che si fanno attraverso le batterie o sistemi di pompaggio siamo molto più in ritardo rispetto al ritardo che abbiamo sullo sviluppo di fonti rinnovabili, come fotovoltaico''. Lo sottolinea l'Ad di Edison, Nicola Monti, in un'intervista all'Adnkronos al forum Teha a Cernobbio. ''Noi abbiamo bisogno di un minimo di sicurezza -spiega Monti-. Questo lo dico come sistema perché dobbiamo fare decine di miliardi di investimento per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione''. —[email protected] (Web Info)

