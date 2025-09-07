CalcioitaliaNews

Designazioni arbitrali: Israele-Italia allo sloveno Vincic

Domani alle 20:45 Israele-Italia

By Guido Russo
Domani sera, a Debrecen, in Ungheria, alle 20:45 andrà in scena Israele-Italia, gara del Girone I, valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Per l’Italia è un’occasione importante di agganciare proprio l’Israele al secondo posto in classifica (con una partita in più).

L’arbitro designato per la sfida è lo sloveno Slavko Vincic. Gli assistenti saranno Tomaž Klancnik e Andraž Kovacic. Quarto uomo David Šmajc mentre al var ci sarà il tedesco Christian Dingert, Assistente Var Sascha Stegemann.

