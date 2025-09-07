De Bruyne illumina Bruxelles, Lobotka guida la Slovacchia alla vittoria

La giornata di qualificazioni europee al Mondiale 2026 ha visto due sfide interessanti: a Bruxelles, il Belgio ha battuto il Kazakistan grazie a un Kevin De Bruyne in formato leader; a Lussemburgo, invece, la Slovacchia ha vinto all’ultimo respiro, affidandosi all’esperienza e al carisma di Stanislav Lobotka.

Al Stade de Luxembourg, la Slovacchia ha portato a casa tre punti importanti in una gara più tattica che spettacolare. Nel grigiore generale, è emersa la personalità di Stanislav Lobotka, regista del Napoli, che ha dettato i tempi della manovra slovacca. Pur in una partita povera di occasioni, Lobotka ha confermato la sua importanza come metronomo della squadra: movimenti continui tra le linee, distribuzione pulita del pallone e capacità di mantenere il controllo anche sotto pressione.

Se la Slovacchia ha resistito all’aggressività del Lussemburgo, gran parte del merito va alla lucidità del centrocampista, che ha permesso alla squadra di non scomporsi e di portare a casa punti utili per la classifica, la partita si è conclusa 0-1 per la Slovacchia al 90′ grazie al goal di Tomas Rigo.

Scenario completamente diverso a Bruxelles, dove il Belgio ha piegato il Kazakistan con un convincente 2-0. Protagonista assoluto della serata, nemmeno a dirlo, è stato Kevin De Bruyne.

Il capitano del Belgio ha sbloccato il match con un gol che porta la sua firma: controllo perfetto, conclusione potente dalla media distanza e rete che ha infiammato il pubblico. Un gesto tecnico reso ancora più spettacolare dall’assist di tacco di Charles De Ketelaere.

Ma il contributo di De Bruyne non si è limitato al gol. Per tutta la partita ha guidato i compagni, alternando aperture millimetriche a inserimenti offensivi, e confermando ancora una volta perché è considerato il cervello e il cuore pulsante di questa generazione belga. Dopo la sua rete, il raddoppio di Jérémy Doku ha chiuso i giochi, ma l’impronta di De Bruyne sulla partita è rimasta indelebile. La partita si è conlusa 6-0 per il Belgio, con doppietta e assist per Kevin De Bruyne.