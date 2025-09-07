Da venerdì sera lo staff medico azzurro è in contatto diretto con i colleghi della nazionale svizzera C’è dialogo tra i due staff, si

Lo staff medico del Napoli è stato comunque avvisato subito dopo l’infortunio e da venerdì sera è in contatto diretto con i colleghi della nazionale. Le valutazioni saranno condivise: se Rrahmani non dovesse avere alcuna possibilità di scendere in campo contro la Svezia, allora il rientro in Italia diventerebbe la scelta più logica. L’ipotesi potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore. Dal Kosovo trapela la voglia di Amir di rimettersi al più presto. Sa che la Fiorentina è dietro l’angolo e che il Napoli ha bisogno della sua presenza in un calendario che diventa subito fitto e complicato. L’ultima parola spetterà però al ct Franco Foda, che in conferenza stampa prepartita chiarirà se potrà contare sul suo capitano oppure no.

Conte e il Napoli, intanto, osservano con attenzione. Rrahmani è la colonna della difesa, il punto di equilibrio di un reparto che ha già trovato la giusta solidità nelle prime settimane. Ma l’allenatore sa anche di poter contare su alternative affidabili: Juan Jesus, Buongiorno e Beukema hanno lavorato con continuità a Castel Volturno e sono pronti a contendersi due maglie, nel caso in cui il kosovaro dovesse alzare bandiera bianca. Amir, dal canto suo, sogna di esserci. Perché la nazionale è importante, ma il Napoli pure. Fonte: CDS

