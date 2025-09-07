Conte già al lavoro per le prossime gare: al vaglio due mosse tattiche

La Gazzetta Sportiva di stamane in edicola si sofferma sul Napoli, a punteggio pieno dopo i primi 180 minuti di Serie A. Nonostante la sosta, Antonio Conte è già al lavoro per preparare i prossimi impegni contro Fiorentina e Manchester City, che segnerà il debutto in Champions League. Il tecnico salentino vuol monitorare adeguatamente la situazione di Frank Zambo Anguissa: non si esclude che il match-winner dell’ultima gara col Cagliari possa iniziare dalla panchina contro i viola, proprio per evitare rischi di affaticamento dopo gli impegni con il Camerun.

Sarebbero diverse le soluzioni per la sua sostituzione in mediana: quelle più concrete, si legge, portano ad Elmas e Gilmour, pronti a contendersi una maglia da titolare. Anche sul piano tattico potrebbero registrarsi novità, con il varo del 4-3-3 che darebbe spazio dal primo minuto a Noa Lang, ampliando così le rotazioni e garantendo freschezza in mezzo al campo. La scelta definitiva arriverà soltanto dopo gli ultimi allenamenti in quel di Castel Volturno, quando Conte avrà un quadro più chiaro sulla condizione della squadra.