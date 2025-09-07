Cheddira: quotazione e statistiche dell’ex azzurro

Ecco i suoi numeri nelle competizioni principali

Arrivato dal Napoli in prestito con diritto di riscatto, Walid Cheddira è un nuovo giocatore del Sassuolo (qui le schede fantacalcio di Matic, Fadera e Ismael Koné, altro nuovi acquisti neroverdi). Dopo l’esperienza in prestito all’Espanyol, l’italo-marocchino ritorna nel nostro campionato e va ad arricchire il reparto offensivo dei neroverdi. Punta centrale d’origine, in carriera ha giocato sporadicamente anche come ala. Aumenta dunque il ventaglio di opzioni in attacco per la squadra di Fabio Grosso, che è ancora alla ricerca dei primi punti in classifica. Cheddira è un giocatore su cui puntare al fantacalcio? Andiamo a scoprirlo.

STATISTICHE E NUMERI

Come detto, pur essendo stato impiegato come ala in qualche occasione, Walid Cheddira è una punta centrale. In quel ruolo il titolare dovrebbe essere Pinamonti, ma l’italo-marocchino dovrebbe comunque trovare spazio nel corso della stagione. L’anno scorso all’Espanyol, complice anche un minutaggio molto risicato (appena 631 minuti in 22 presenze), ha realizzato solo un gol e un assist. Più positiva invece la stagione 2023-24, in cui vestiva la maglia del Frosinone: in quell’annata segnò 7 gol e fornì un assist in 37 presenze in Serie A. Numeri non banali per un giocatore in forze in una squadra che non riuscì a evitare la retrocessione a fine stagione. In Emilia Cheddira spera innanzitutto di trovare più spazio, provando a insidiare Pinamonti per una maglia da titolare almeno in qualche occasione

