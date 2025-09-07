Centrosinistra, Bonelli a Cernobbio: “Calenda doveva stare in panel maggioranza”

(Adnkronos) – "Calenda ha fatto una scelta di campo: oggi Calenda sedeva al panel delle opposizioni a Cernobbio, ma nel suo intervento ha detto che il governo ha fatto bene, probabilmente doveva stare al 'panel' della maggioranza". Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa verde, in collegamento con l'Adnkronos al Forum Teha di Cernobbio rispondendo a una domanda su come trovare una quadra sui programmi nel centrosinistra. "Non penso che non ci sia uno spazio per il terzo polo, e molti degli elettori e elettrici di Calenda non lo seguiranno. Noi ci candidiamo a vincere e siamo nella condizione di farlo", dice. "Le tasse vanno abbassate, ma per abbassarle bisogna fare in modo che si possa tassare laddove si sia accumulata ricchezza legata alle speculazioni dei mercati del momento: penso agli energetici, agli assicurativi e ai bancari", ha poi detto Bonelli rispondendo a una domanda sul leader di Italia viva, Matteo Renzi, che aveva bocciato la proposta del leader Avs sulla tassa sugli extraprofitti. "Al mondo delle imprese noi abbiamo detto 'che non abbiamo nemici' ma vogliamo costruire una tenuta economica e sociale anche con il mondo produttivo e industriale", continua il deputato di Avs. "Una delle questioni – spiega – è la politica energetica: abbiamo il costo dell'energia più alta in Europa, ma qui c'è una responsabilità che si chiama anche Giorgia Meloni: la politica energetica sta trasformando l'Italia in un hub del gas, e il gas è responsabile di questo caro energia: noi vogliamo ridurre il prezzo dell'energia, pensiamo alla Spagna, attraverso un piano che punti su sulle rinnovabili e sulla reti", conclude. —[email protected] (Web Info)

