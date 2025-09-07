Amir Rrahmani torna a Napoli dopo l’infortunio con il Kosovo

Amir Rrahmani rientra a Napoli. Finito ko durante il match di venerdì tra il suo Kosova e la Svizzera (terminato successo degli elvetici per 4-0, ndr), il difensore del Napoli non prenderà infatti parte al prossimo impegno della sua Nazionale contro la Svezia, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. La conferma arriva direttamente dalla Federcalcio kosovara, attraverso un comunicato ufficiale. Il centrale azzurro ha già lasciato il ritiro della nazionale per far ritorno a Napoli, dove inizierà il percorso di terapie riabilitative sotto la supervisione dello staff medico del club. L’obiettivo è recuperare il prima possibile e tornare a disposizione di Antonio Conte.

Factory della Comunicazione

Fonte: TMW