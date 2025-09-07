Adnkronos News

Alcaraz, tifosi ‘bocciano’ l’outfit contro Sinner agli Us Open: “Pantera rosa”

(Adnkronos) – L'outfit di Carlos Alcaraz agli Us Open 2025 continua a far discutere i tifosi. Oggi, domenica 7 settembre, il kit sfoggiato dal numero 2 del ranking Atp ha deluso (ancora) tanti appassionati, che già non erano stati teneri con lui nelle precedenti apparizioni a New York, a cominciare dal match del terzo turno contro Luciano Darderi. Sui social, sono numerosi i commenti non proprio di apprezzamento per l'abbigliamento dello spagnolo. Tanti, in particolare, se la prendono con la sua canotta rosa fluo, abbinata a pantaloncini color vinaccio: "US Open, potete suonare la canzone della Pantera Rosa per Alcaraz, per favore?" scrive qualcuno, tra le risate degli utenti.  "Un brutto grembiule rosa" afferma invece un appassionato su X. E un altro addirittura scrive: "Alcaraz nel suo vestitino rosa Barbie… da urlo". Insomma, l'abbigliamento di Carlos non ha riscosso grande successo a New York, ma ad alcuni tifosi (comunque in minoranza sui social) il rosa non dispiace. E c'è anche chi osa con il 'like': "Amo questo kit" si legge in un tweet. Questione di gusti. —[email protected] (Web Info)

