Addio a Giorgio Armani: l’Italia rende omaggio al “Re della moda”

La camera ardente di Giorgio Armani, allestita all’Armani Teatro di Milano, ha registrato migliaia di visite anche nel secondo giorno di apertura, con lunghe file di persone accorse per salutare lo stilista scomparso. I funerali si terranno domani in forma privata.

Factory della Comunicazione

Tra i presenti, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha dichiarato:

«Giorgio Armani era un campione di grande generosità. Amava e rispettava le persone, e le persone oggi gli stanno restituendo quel rispetto e quell’amore».

Ha inoltre definito la camera ardente «una messa in scena di livello, che lo rappresenta in tutto e per tutto».

Anche Marco Tardelli ha voluto ricordarlo: «Vivevo vicino a lui a Pantelleria. Era un uomo fantastico, generoso e sereno. Ha dato moltissimo all’Italia ed è sempre rimasto un vero italiano, con i piedi per terra. Non si è mai montato la testa».

La morte di Giorgio Armani lascia un vuoto profondo nel mondo della moda e nella cultura italiana, dove resterà simbolo di stile, discrezione ed eccellenza del Made in Italy.