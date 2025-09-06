Adnkronos News

Vibo Valentia, cede trave in parco giochi: grave bimbo 4 anni

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Un bambino di quattro anni è rimasto schiacciato da una trave mentre giocava in un parco giochi urbano nel quartiere Moderata Durant di Vibo Valentia ieri sera. Secondo quanto ricostruito finora, il piccolo si è appoggiato a una trave, che ha ceduto all'improvviso, travolgendolo. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, che ha trasportato il bambino in ospedale in gravi condizioni. Al momento è ricoverato e la prognosi è riservata. La procura di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità.  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Pensioni, Calderone: “Lavorare per ampliare le condizioni per anticipare le…

Adnkronos News

Gp Monza, Norris vola davanti a Leclerc nella terza sessione di libere. Hamilton…

Adnkronos News

Sinner e Alcaraz, agli Us Open la solita finale. Domani il duello vale doppio

Adnkronos News

Covid Italia, aumentano i casi: oltre 2mila in ultima settimana

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.