Adnkronos News

Ucraina, Zelensky rilancia: “Io a Mosca? Venga Putin a Kiev”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky torna a respingere la proposta di Vladimir Putin di vedersi a Mosca e rilancia: "Venga lui a Kiev". In un'intervista alla tv americana Abc News, il presidente ucraino dice: "Il presidente russo può venire a Kiev, io non posso andare a Mosca mentre il mio Paese è ogni giorno sotto i missili, sotto attacco, io non posso andare nella capitale di questo terrorista". —internazionale/[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Armani, aperta camera ardente: centinaia in coda per l’ultimo saluto allo stilista

Adnkronos News

Meteo, ritorna il caldo africano: tanto sole e picchi di 37°C

Adnkronos News

Sabalenka-Anisimova, oggi finale femminile US Open: orario e come vederla in tv

Adnkronos News

Sinner, ‘caso asciugamani’ agli Us Open: cos’è successo in…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.