Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato cosi a Radio Napoli Centrale del momento del Napoli di Antonio Conte e non solo. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“De Bruyne e la fascia di capitano tolta?

In primo luogo mi chiedo chi abbia scelto Garcia per fare il ct del Belgio, poi io non sono il presidente della federazione belga e io non scelgo gli allenatori. Io non avrei mai tolto la fascia a De Bruyne, lui sulla carta non ha l’anima del leone ma sappiamo cosa può dare allo spogliatoio. Lui non è un giocatore sfacciato e sembra non avere la personalità giusta ma in campo la dimostra eccome, dimostra di essere leader in campo e lo è da anni, togliergli la fascia è irrispettoso.

Conte avrà tanta qualità in più dopo la sosta, arrivano quei giocatori che hanno allungato la panchina anche se non sono nomi da panchina, loro ti possono dare soluzioni e potenzialmente questi sono tutti giocatori che sono titolari e quando non lo fanno è solo per determinate funzioni tattiche. Se il piano partita non funziona Conte ha giocatori che in corso d’opera te li può modificare, ora Conte ha le soluzioni giuste per il campionato e la Champions League, questo mercato posiziona il Napoli tra le grandi d’Europa, manca forse solo un vice-Di Lorenzo ma per il resto ora Conte si potrà sbizzarrire e parliamo di un allenatore bravo che potrà gestire al meglio. Sarà una stagione dove i tifosi del Napoli si divertiranno raggiungendo obiettivi nuovi, per me l’obiettivo vero di questa squadra è essere determinante in Europa ed iniziare anche li un ciclo consolidandosi, un pò come fatto in Italia con due scudetti negli ultimi tre anni.